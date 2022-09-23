Ставрополь, 23 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Ставропольском крае с 08:00 23 сентября началось голосование граждан на референдуме по вопросу вступления в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на правах соответствующих субъектов.

(сс) Andrew Butko Референдум в Донецке

В настоящее время на территории Ставрополья проживают несколько тысяч вынужденных переселенцев. Одни из них размещены в пунктах временного проживания, других приютили родные и близкие.

Для их волеизъявления по важному вопросу, определяющему будущее территорий, с которых они прибыли, образованы шесть участков для голосования в городах Ставрополе и Пятигорске. Они работают с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени, 27 сентября голосование завершится в 16-00, сообщили в центральной краевой избирательной комиссии.

«Жители ДНР и ЛНР, пребывающие в Ставропольском крае, смогут проголосовать на двух участках референдума: в Ставрополе по ул. Ленина, 251 и в Пятигорске, по адресу Черкесское шоссе, 15. Для жителей Херсонской области участок референдума открыт в городе Пятигорске по адресу Черкесское шоссе, 15, Запорожской области — в городе Ставрополе по ул. Ленина, 251», — говорится в информации ЦИК.

Помимо этого, с 23 по 26 сентября будет организовано выездное голосование во всех территориях края, где проживают граждане, прибывшие с территорий участвующих в референдуме.