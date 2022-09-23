На Ставрополье открыли шесть участков для голосования беженцев
Ставрополь, 23 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Ставропольском крае с 08:00 23 сентября началось голосование граждан на референдуме по вопросу вступления в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на правах соответствующих субъектов.
В настоящее время на территории Ставрополья проживают несколько тысяч вынужденных переселенцев. Одни из них размещены в пунктах временного проживания, других приютили родные и близкие.
Для их волеизъявления по важному вопросу, определяющему будущее территорий, с которых они прибыли, образованы шесть участков для голосования в городах Ставрополе и Пятигорске. Они работают с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени, 27 сентября голосование завершится в 16-00, сообщили в центральной краевой избирательной комиссии.
Помимо этого, с 23 по 26 сентября будет организовано выездное голосование во всех территориях края, где проживают граждане, прибывшие с территорий участвующих в референдуме.