Улан-Удэ, 23 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Тысячи жителей столицы Бурятии Улан-Удэ вышли на улицу поддержать начало референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канала мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова Концерт в честь референдумов на Донбассе. Улан-Удэ, Бурятия

Митинг-концерт в связи с этим событием прошёл на площади Советов города. Многие горожане пришли с российскими флагами. В своём выступлении перед собравшимися глава республики Алексей Цыденов заявил, что на территории б. УССР происходят исторические события.

«Мы с вами живём в судьбоносное время. Время, когда меняется история. Когда наша страна стоит на пороге разного будущего — будущего, который мы строим, мы видим, или будущего, который нам навязывают», — отметил он.

Также по видеосвязи жителей Бурятии поприветствовали жители подшефного республике Старобешевского района ДНР, где с сегодняшнего дня также стартовал референдум.