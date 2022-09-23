Донецк, 23 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал на референдуме о воссоединении республики с Россией, передаёт 23 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Пушилин на камеру продемонстрировал свой бюллетень. На листе бумаги видна галочка напротив пункта «Да».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях начались референдумы по вопросу воссоединения с РФ.