Стокгольм, 23 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Историческое повышение арендной платы может вскоре ожидать съемщиков жилья в Швеции, если владельцы недвижимости добьются своего. В центральной и западной Швеции аренда в одночасье может подорожать 10%, что, по мнению Ассоциации арендаторов, «неприемлемо». Об этом 23 сентября сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

«Десять процентов — это на самом деле вообще какая-то цифра из чьей-то головы», — возмущен глава Ассоциации арендаторов Эрик Эльмгрен.

Стороны на рынке жилья ожидают напряженные переговоры, когда они начнутся в ближайшие недели. За стол переговоров сядут представители Ассоциации арендаторов и Ассоциацией собственников жилья, отраслевой организацией, объединяющей частных домовладельцев Швеции.