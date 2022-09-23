Красноярск, , 12:35 — REGNUM Митинг в поддержку референдумов о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией начался в Красноярске. Об этом сообщает телеграм-канал краевых властей «С Мира по факту».

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Митинг проходит 23 сентября на театральной площади. Судя по появившимся в соцсетям фотографиям, мероприятие достаточно многолюдное.

«Тысячи красноярцев пришли с флагами послушать выступающих и концерт», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в ДНР, ЛНР, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей начались референдумы о воссоединении с Россией. Голосование продлится до 27 сентября.

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