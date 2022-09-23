Минск, 23 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Белоруссия надеется получить членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже в 2023 году. Об этом 23 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения мемориального комплекса в Хатыни, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как отметил белорусский лидер, процедуры приема в члены названной организации проходили все вступавшие в неё страны, за исключением учредителей.

«Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача, чтобы мы этот путь прошли за год», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сообщения о том, что в Белоруссии планируется объявить мобилизацию по примеру недавно объявленной в России частичной мобилизации, не соответствуют действительности.