Москва, 23 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В России к частичной мобилизации не привлекут IT- специалистов, российских операторов связи, представителей СМИ и финансовых организаций. Об этом сегодня, 23 сентября, в своём Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.

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Отмечается, что решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям принято для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы РФ.

При этом в Минобороны уточнили, что основанием для освобождения от частичной мобилизации будут считаться списки, представляемые руководителями организаций по установленной форме в Генеральный штаб Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в связи с частичной мобилизацией часть регионов ограничила выезд для военнообязанных граждан.

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