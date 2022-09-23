Москва, 23 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Запад практически исчерпал механизмы давления на российскую экономику. Об этом 23 сентября заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в эфире телеканала «Россия 24».

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«Посмотрим на реакцию Запада. Скорее всего, санкционный набор исчерпан. Последнее, что они могут сделать, — ЦБ РФ уже нас предупреждал, — это возможность закрытия ностро-счетов. Возможно, что на бирже не будет торговаться доллар/рубль, если J. P. Morgan закроет ностро-счёт. Но здесь уже есть решение, как определять курсы, как формировать внебиржевой рынок. Поэтому ничего принципиально страшного мы не ожидаем», — заявил Лосев.