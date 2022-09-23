Стокгольм, 23 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Учетная ставка повышается не только в Швеции, но и в США. После того, как ФРС повысила ключевую ставку 21 сентября, ряд центральных банков по всему миру последовали примеру, резко повысив свои процентные ставки. Об этом 23 сентября сообщил шведский телеканал SVT.

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«Почти каждый центральный банк, который смог это сделать, повысил свою процентную ставку. Это делается для того, чтобы не отставать в этой гонке», — рассказал экономический обозреватель SVT Александр Норен.

Объявление о повышении ключевых ставок было ожидаемым и уже произвело впечатление на рынок во многих странах мира. Однако некоторые страны, такие как Турция и Япония, выбиваются из этого ряда, считает Норен.

Журналист также добавил, что фактически центробанки по всему миру располагают только одним оружием перед натиском всеохватывающей инфляции — регулированием своих процентных ставок, чем они и занимаются.