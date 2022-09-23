Екатеринбург, 23 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В ходе проверки в одном из торговых центров Екатеринбурга обнаружена партия африканских мандаринов, заражённых карантинными вредителями. Об этом сообщает пресс-службу Управления Россельхознадзора по региону.

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Согласно результатам экспертизы, в цитрусовых находилась красная померанцевая щитовка и мертвые личинки плодовой мухи. Заражённую продукцию изъяли.

Специалисты Роспотребнадзора также пресекли ввоз в Свердловскую область 4 тонн мандаринов из ЮАР.