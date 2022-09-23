Москва, , 12:31 — REGNUM Принимаемые в России меры безопасности при проведении референдумов по вопросу воссоединения с РФ регионов Донбасса, Херсонской области и освобожденных территорий Запорожской области являются исчерпывающими и максимальными. Об этом 23 сентября заявил руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Меры для того, чтобы не допустить совершения преступлений, в том числе террористической направленности, принимаются максимальные, исчерпывающие», — сказал он журналистам.

Пржездомский добавил, что для этого у ведомства есть опыт и различного рода проведения массовых мероприятий, «и все, конечно, находится под контролем силовых структур, работаем».