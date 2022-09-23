Берлин, 23 сентября 2022, 12:31 — REGNUM Volkswagen может перенести производство из Германии и Восточной Европы в другие регионы, если сохранится дефицит природного газа. Таким образом, энергетический кризис угрожает изменить промышленный ландшафт Европы, сообщает агентство Bloomberg.
Представитель крупнейшего европейского автопроизводителя Volkswagen заявил, что перенос производства является для компании одним из возможных вариантов в среднесрочной перспективе, если нехватка газа сохранится и после зимы 2022–2023 годов. Автопроизводитель располагает крупными заводами в Германии, Чехии и Словакии, и все они входят в число европейских стран, наиболее зависимых от российского газа.
«В качестве среднесрочных вариантов мы сосредоточимся на большей локализации, релокации производственных мощностей или технических альтернативах, аналогичных тому, что уже стало обычной практикой в контексте нехватки полупроводников и других сбоев в цепочках поставок последнего времени», — сказал в своем заявлении директор по закупкам Volkswagen Гэн У.
По его словам, компания максимально подготовилась к нехватке газа будущей зимой, однако все же обеспокоена тем, какое влияние высокие цены на газ могут оказать на поставки.
«Политики должны обуздать неконтролируемый в настоящее время взрывной рост цен на газ и электроэнергию, — сказал глава отдела внешних связей Volkswagen Томас Штег. — В противном случае у малых и средних энергоемких компаний, в частности, возникнут серьезные проблемы в цепочках поставок, и им придется сократить или остановить производство».
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