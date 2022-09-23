Берлин, , 12:31 — REGNUM Volkswagen может перенести производство из Германии и Восточной Европы в другие регионы, если сохранится дефицит природного газа. Таким образом, энергетический кризис угрожает изменить промышленный ландшафт Европы, сообщает агентство Bloomberg.

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Представитель крупнейшего европейского автопроизводителя Volkswagen заявил, что перенос производства является для компании одним из возможных вариантов в среднесрочной перспективе, если нехватка газа сохранится и после зимы 2022–2023 годов. Автопроизводитель располагает крупными заводами в Германии, Чехии и Словакии, и все они входят в число европейских стран, наиболее зависимых от российского газа.

«В качестве среднесрочных вариантов мы сосредоточимся на большей локализации, релокации производственных мощностей или технических альтернативах, аналогичных тому, что уже стало обычной практикой в контексте нехватки полупроводников и других сбоев в цепочках поставок последнего времени», — сказал в своем заявлении директор по закупкам Volkswagen Гэн У.

По его словам, компания максимально подготовилась к нехватке газа будущей зимой, однако все же обеспокоена тем, какое влияние высокие цены на газ могут оказать на поставки.

«Политики должны обуздать неконтролируемый в настоящее время взрывной рост цен на газ и электроэнергию, — сказал глава отдела внешних связей Volkswagen Томас Штег. — В противном случае у малых и средних энергоемких компаний, в частности, возникнут серьезные проблемы в цепочках поставок, и им придется сократить или остановить производство».

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