Лондон, 23 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Великобритании правительство Королевства снизило налоги с целью простимулировать рост экономики. Об этом 23 сентября в ходе выступления в Палате общин британского парламента заявил глава минфина страны Квази Квартенг.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Сегодня мы публикуем наш план развития экономики, в котором изложен новый подход к новой эпохе», — сказал министр.

Он пояснил, что этот план основывается на трёх ключевых приоритетах: реформировании ориентированной на предложение сферы экономики, ответственном подходе к государственным финансам и снижении налогов для стимулирования экономического роста.

Квартенг подчеркнул, что объявленные меры позволят снизить годовую инфляцию на пять процентных пунктов. При этом целью властей Британии он назвал достижение экономического роста в среднесрочной перспективе в размере 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Independent написала, что от объявленного премьер-министром Великобритании Лиз Трасс снижения налогов беднейшие семьи получат всего 63 пенса (43 рубля) в месяц, в то время как наибольшую выгоду получат люди с доходами более 100 000 фунтов стерлингов.

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