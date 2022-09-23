Симферополь, , 12:30 — REGNUM Земельные участки планируется выделить для жителей Крыма, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам 23 сентября глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Побережье Крыма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Аксёнов уточнил, что в настоящее время власти разрабатывают соответствующие предложения. Обеспечивать землёй намерены всех участников СВО, вне зависимости от времени призыва.

«Региональный закон, предварительно, будем рассматривать в Государственном совете. Будет примерно также, как мы делали по обеспечению земельными участками льготных категорий граждан, будет региональный крымский закон», — цитирует Аксёнова «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил о выплате 200 тыс. рублей всем мобилизованным жителям Крыма. Отметим, что первая партия мобилизованных крымчан отправилась к месту сборов утром 23 сентября.