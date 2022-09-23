Москва, , 12:30 — REGNUM Киевским националистам платят до 1 тыс. долларов за военнопленных, имеющих офицерское звание. Об этом сообщил один из российских военнослужащих, освобождённых из плена.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Видео его рассказа опубликовало 23 сентября Министерство обороны России.

Военный заявил, что подвергался истязательствам националистов, не поверившим, что он не имеет офицерского звания. По его словам, участники нацбатов получают деньги за пленных.

«За сержантский состав — около 300 долларов, за офицерский состав — до 1 тыс. долларов», — сказал он.

Он также сообщил, что националисты устраивали провокации против мирного населения на подконтрольных им территориях б. УССР, а после объявить, что это сделали русские.