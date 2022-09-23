Ярославль, 23 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Ярославском государственном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского пройдёт финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал ректор университета Михаил Груздев.

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«Сегодня Ярославль встречает самых ярких представителей, пожалуй, одной из самых сложных профессий в образовании — воспитателей детских садов из всех регионов страны. В нашем городе стартует заключительный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года», организатором которого выступает Министерство просвещения Российской Федерации», — написал ректор.

Место проведения конкурса связано с победой представителя региона в конкурсе прошлого года. Тогда лучшим воспитателем России стала учитель-логопед детского сада №93 города Рыбинска Ольга Хитрова, окончившая ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.