Канберра, , 12:33 — REGNUM По мнению сенатора и члена теневого правительства Австралии Холли Хьюз, президентство Джо Байдена «начинает выглядеть почти, как жестокое обращение с пожилыми людьми». Выступая в эфире телеканала Sky News 23 сентября, политик заявила, это «очень пугающее время» для США.

Байден и невидимка Цитата из видео «Байден поздоровался с невидимкой»

В ходе передачи, ведущий спросил, намеренно ли президент России Владимир Путин бросает вызов лидерам западного мира своей «усиленной риторикой». Хьюз ответила, что президент США Джо Байден и некоторые другие «возможно, не демонстрируют той силы лидерства, которую они имели в прошлом», заявив, что они создали общество, «больше заинтересованное в словах, чем, возможно, в той силе, которую они должны демонстрировать».

Затем и вовсе Хьюз отметила, что ситуация «начинает выглядеть почти как жестокое обращение с пожилыми людьми», намекая на курьезы с немолодым президентом Байденом.

Лидер оппозиции Питер Даттон, глава партии, членом которой является Хьюз, заявил, что не слышал комментарии на телевидении со стороны его подчиненной.