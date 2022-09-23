Гатчина, Ленинградская область, 23 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Задержанный в Гатчине молодой приверженец идей фашизма и националистических вооруженных формирований, действующих на территории бывшей УССР, ранее сбежал из колонии-поселения, где отбывал наказание за кражу, сообщили 23 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

Сообщение о том, что 20-летний мужчина самовольно покинул колонию-поселение и скрылся, поступило в полицию утром 22 сентября. Тогда же было установлено, что беглец — сторонник запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации. Как стало известно ИА REGNUM, он приверженец идей фашизма и националистических вооруженных формирований на территории б. УССР.

«Оперативниками полицейского Главка совместно с сотрудниками регионального Управления ФСИН России у дома 5 по Новопролетарскому переулку в городе Гатчина Ленобласти правонарушитель был задержан. В отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения — арест», — добавили в полиции.

По данным ИА REGNUM, беглец ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Так, в 2017 году, еще будучи 16-летним подростком, он был осужден по ч.1 ст. 112 ч. 1 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Через год по ч.4 ст. 111, ч. 2 п. «а, г» ст. 161 (Грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия), ч.2 п. «г, д» ст. 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений) УК РФ.

Зимой 2019 года, достигнув 18-летнего возраста, молодой человек получил первый реальный срок — один год лишения свободы условно с испытательным сроком на основании ст. 73 УК РФ за кражу с причинением значительного ущерба. Спустя несколько месяцев он уже был приговорён к 1,7 года лишения свободы за разбой. Отбыв срок и выйдя на свободу в марте 2021 года молодой человек снова был привлечен к ответственности за кражу, совершенную группой лиц, и приговорён к 1,6 года лишения свободы.