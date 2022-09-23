Москва, 23 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Если у призванного по частичной мобилизации лица были куплены авиабилеты, в «Аэрофлоте» их вернут без каких-либо комиссий. Об этом 23 сентября заявила пресс-секретарь компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Аэрофлот» осуществит полный возврат денежных средств за неиспользованные авиабилеты гражданам России, подлежащих призыву в условиях частичной мобилизации», — заявила Спивакова.

«Право на вынужденный возврат средств имеют подлежащие призывы граждане, которые приобрели авиабилет до 21 сентября 2022 года включительно», — указала она.