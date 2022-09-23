Ульяновск, , 12:23 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту хулиганства в детском лагере. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанет 23-летний житель Ульяновской области. По данным правоохранителей, 10 июля 2022 года около 03:00 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проник в детский лагерь в Ульяновском районе и совершил хулиганские действия в отношении детей.

Следствие также установило, что злоумышленник оказал сопротивление двум охранникам.

Обвиняемый арестован. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года в Радищевском районе Ульяновской области вынесен приговор по делу хулиганстве, где пострадавшими проходят несколько человек, в том числе ребёнок. Мальчик получил ожоги глаз.

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