Москва, , 12:22 — REGNUM Вопрос кредитных каникул для мобилизованных граждан должен решать Банк России. Об этом 23 сентября заявил экономист Лазарь Бадалов в эфире телеканала «Россия 24».

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Могут быть вопросы с точки зрения юридического оформления права мобилизованных граждан на кредитные каникулы. Это либо в законе, либо какое-нибудь указание Банка России — вполне будет достаточно. Нужно понимать, что Банк России — это регулятор всего финансового рынка на сегодняшний день, и его указания для всех участников финансового рынка являются обязательными к исполнению», — заявил Бадалов.