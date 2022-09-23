Канберра, , 12:26 — REGNUM Десять независимых парламентариев призвали федеральное правительство Австралии выполнить свое предвыборное обязательство и присоединиться к глобальному договору, запрещающему ядерное оружие. Об этом 23 сентября сообщило новостное агентство APP.

Ядерный гриб

Журналисты напоминают, что избранные на майских федеральных выборах лейбористы попали в правительство Австралии с политической платформой, согласно которой они подпишут и ратифицируют договор о запрещении ядерного оружия, который прямо запрещает разработку, испытания, производство и использование такого оружия.

Договор, вступивший в силу в январе прошлого года, был ратифицирован 66 странами мира, включая большинство стран Тихоокеанского и Азиатского регионов, но не ядерными державами.

В число десяти независимых парламентариев входят сенатор Дэвид Покок, член Палаты представителей и бывший разведчик Эндрю Уилки.

«Этот договор принят в критическое время. В условиях растущих международных рисков. Опасность ядерной войны, по широко распространенному мнению, по крайней мере так же велика, как во время кубинского ракетного кризиса 1962 года, а может быть, и когда-либо. Последствия любой ядерной войны будут катастрофическими, с немыслимыми гуманитарными последствиями и последствиями для климата, которые поставят под угрозу само выживание человечества», — говорится в заявлении, подписанном десятью политиками.