Уфа, , 12:27 — REGNUM Большой образовательный забег стартовал в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на своей странице в социальной сети.

Гонка за лидерство Pixabay.com

Он сообщил, что в забеге в парке «Патриот» участвуют студенты 70 колледжей, учителя из 63 муниципальных образований региона и 29 учреждений культуры.

«Сегодня большим образовательным забегом в нашем парке «Патриот» началась трехдневная «Гонка героев». Завтра пройдет всероссийский чемпионат «Гонка героев». В воскресенье участвуют наши вузы», — сообщил он.

Министр отметил, что трехдневная «Гонка героев», откроет марафон мероприятий, которые посвящены Дню среднего профессионального образования.