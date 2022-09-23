Уфа, 23 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Большой образовательный забег стартовал в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на своей странице в социальной сети.

Pixabay.com Гонка за лидерство

Он сообщил, что в забеге в парке «Патриот» участвуют студенты 70 колледжей, учителя из 63 муниципальных образований региона и 29 учреждений культуры.

«Сегодня большим образовательным забегом в нашем парке «Патриот» началась трехдневная «Гонка героев».Завтра пройдет всероссийский чемпионат «Гонка героев». В воскресенье участвуют наши вузы», — сообщил он.

Министр отметил, что трехдневная «Гонка героев», откроет марафон мероприятий, которые посвящены Дню среднего профессионального образования.