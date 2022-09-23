Херсон, 23 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В первый день референдума по вопросу о воссоединении освобождённых территорий б. УССР с Россией вооружённые бандеровские формирования попытались обстрелять Херсон, однако российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили эту атаку. Об этом 23 сентября рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Сегодня утром попытка националистов обстрелять Херсон была отработана системой ПВО. Первый приоритет — это безопасность», — сказал он.

Также Стремоусов отметил, что на время проведения референдума группировка российских ПВО в Херсонской области была усилена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что голосование на референдумах по вопросу воссоединения с Россией для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей началось в Брянской области.