Канберра, , 12:24 — REGNUM Спасательная операция по спасению последних из выживших черных дельфинов во время очередного массового выброса на мель в австралийской Тасмании все еще продолжается. Об этом 23 сентября написала газета The Guardian.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

32 из 35 выживших животных (примерно 200 погибли до того, как спасатели успели приступить к работе) были сняты с мели. В настоящее время зоозащитники работают над возвращением последних дельфинов в открытое море.

Большинство черных дельфинов погибли 21 сентября, оказавшись выброшенными сильным прибоем на берег Оушен-Бич возле гавани Маккуори.

32 из 35 выживших дельфинов были вновь отпущены в большие воды, что спасатели назвали «потрясающим результатом». Сейчас речь идет о спасении трех последних животных.

Читайте ранее в этом сюжете: В австралийской Тасмании на берег выбросились 230 черных дельфинов