Канберра, 23 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Спасательная операция по спасению последних из выживших черных дельфинов во время очередного массового выброса на мель в австралийской Тасмании все еще продолжается. Об этом 23 сентября написала газета The Guardian.

St. Johann Карта Австралии с подписями штатов

32 из 35 выживших животных (примерно 200 погибли до того, как спасатели успели приступить к работе) были сняты с мели. В настоящее время зоозащитники работают над возвращением последних дельфинов в открытое море.

Большинство черных дельфинов погибли 21 сентября, оказавшись выброшенными сильным прибоем на берег Оушен-Бич возле гавани Маккуори.

32 из 35 выживших дельфинов были вновь отпущены в большие воды, что спасатели назвали «потрясающим результатом». Сейчас речь идет о спасении трех последних животных.