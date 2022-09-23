Село Сунтар, Якутия, 23 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Сунтарском районе Якутии прокуратура и суд защитили права двоих детей, которых покусали собаки. В пользу несовершеннолетних взысканы компенсации морального вреда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Dineshraj Goomany Собака

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Администрация муниципалитета выплатит каждому пострадавшему по 50 тыс. рублей. Суд пришёл к выводу, что власти не обеспечили должным образом исполнение федерального закона об ответственном обращении с животными.

«Ненадлежащее исполнение требований закона администрацией с. Сунтар привело к тому, что от укуса безнадзорных собак на территории населенного пункта пострадало двое детей», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленске местная администрация заплатила за нападение бездомно собаки на ребёнка. ненадлежащее исполнение установленных требований закона привело к тому, что от укуса безнадзорных собак пострадал несовершеннолетний.