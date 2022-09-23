Канберра, , 12:23 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон на пресс-конференции в Канберре 23 сентября сказал, что «коррупции нет места» в Австралии, и он рассмотрит, какие полномочия требуются общенациональной комиссии по борьбе с коррупцией, пишет газета The Guardian.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

Однако лидер оппозиции предупредил, что «в то же время» он не одобряет затяжные расследования, которые, как он утверждает, в прошлом довели государственных служащих до самоубийства.

«Поэтому мы продолжим наши обсуждения с правительством по этому поводу. Мы приняли это решение на партийном заседании, и мы продолжим эту дискуссию … Дальнейшие комментарии на этот счет поступят своевременно», — сказал Даттон.

Лидер оппозиции также дал понять, что он не поддерживает «показательные судебные процессы» или длительные споры, в результате которых антикоррупционные расследования проводятся исключительно для затягивания времени.

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