Канберра, 23 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Питер Даттон на пресс-конференции в Канберре 23 сентября сказал, что «коррупции нет места» в Австралии, и он рассмотрит, какие полномочия требуются общенациональной комиссии по борьбе с коррупцией, пишет газета TheGuardian.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

Однако лидер оппозиции предупредил, что «в то же время» он не одобряет затяжные расследования, которые, как он утверждает, в прошлом довели государственных служащих до самоубийства.

«Поэтому мы продолжим наши обсуждения с правительством по этому поводу. Мы приняли это решение на партийном заседании, и мы продолжим эту дискуссию … Дальнейшие комментарии на этот счет поступят своевременно», — сказал Даттон.

Лидер оппозиции также дал понять, что он не поддерживает «показательные судебные процессы» или длительные споры, в результате которых антикоррупционные расследования проводятся исключительно для затягивания времени.