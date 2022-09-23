Бишкек, 23 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном недавний приграничный конфликт с Таджикистаном. Об этом сообщили 23 сентября в киргизском МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

Главы внешнеполитических ведомств Киргизии и США провели переговоры 22 сентября в Нью-Йорке. Министр Кулубаев, отметили в МИД, проинформировал Блинкена о событиях на киргизско-таджикской границе.

Блинкен со своей стороны выразил глубокую озабоченность в связи с этим конфликтом и отметил важность достижения мира и стабильности дипломатическими усилиями.

Кроме того, Кулубаев и Блинкен обсудили отдельные вопросы укрепления взаимодействия между Киргизией и США как в рамках двусторонней повестки, так и на региональных площадках.

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