Хабаровск, , 12:16 — REGNUM Годовая инфляция замедлилась в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инфляция © ИА REGNUM

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В августе она составила 12,1% после июльских 13,4%. Падения показателей удалось добиться благодаря росту предложения на отдельные группы товаров, снижению издержек животноводов и укреплению рубля.

В августе замедлился рост цен на молоко и молокопродукты за счет повышения объёмов их производства местными предприятиями. Также повлияли меры господдержки сельхозпредприятий. Замедлился годовой рост цен на фрукты после отмены запрета на их импорт из ряда стран и укрепления рубля в предыдущие месяцы.

«Инфляция в Хабаровском крае остается ниже, чем в целом по Дальнему Востоку (13,0%) и в целом по стране (14,3%). По прогнозам годовой показатель составит 11-13%, в 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году», — спрогнозировал губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, среднегодовая скорость прироста цен в Еврейской автономии снизилась до 14,6%. Об этом проинформировало региональное отделение Центробанка РФ. Подешевели пиломатериалы благодаря переориентации на внутренний рынок. Также снизился рост цен на легковые автомобили благодаря увеличению количества ввозимых через Владивосток машин.