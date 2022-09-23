Кишинёв, 23 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Тариф на пользование природным газом в Молдавии с 1 октября повышается на 27,2%. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Плата за газ

В ведомстве сообщили, что стоимость кубометра газа с учётом НДС составит 29,27 лея (около 90 рублей). Это объясняется значительным ростом цены, по которой Молдавия приобретает голубое топливо.

Отмечается, что повышение проводится в соответствии законодательством. Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость газа нужно повысить на 31,5%, до 29,88 лея (около 92 рублей), так как нужно сократить финансовый разрыв, образовавшийся из-за отставания тарифа от закупочной цены.

Напомним, долгое время стоимость газа из РФ для Молдавии не превышала $170. Майя Санду, став президентом страны в декабре 2020 года и добившись, чтобы её партия «Действие и солидарность» стала правящей в июле 2021 года, начала вести антироссийскую политику. В октябре 2021 года Газпром при перезаключении договора установил новую ценовую политику. В сентябре 2022 года цена на газ для Молдавии выросла до $1883.