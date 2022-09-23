Канберра, , 12:20 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг обязалась удвоить гуманитарную помощь и помощь в целях развития БАПОР — агентству Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам. Об этом она написала на странице в соцсети Twitter.

Беженцы Freedom House

По сообщению Вонг, Австралия нарастит помощь уже в этом финансовом году.

«В этом финансовом году Австралия удвоит взносы в БАПОР на гуманитарную помощь и помощь в целях развития до 20 миллионов долларов. Для миллионов палестинцев БАПОР обеспечивает жизненно важный доступ к здравоохранению, социальным услугам и экстренной помощи», — написала она.

Напомним, что агентство ООН БАПОР занимается оказанием помощи палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.