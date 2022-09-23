Солигалич, Костромская область, 23 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Солигаличском районе Костромской области ввели карантин из-за трихинеллеза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в местной станции по борьбе с болезнями животных. Смертельно опасного паразита обнаружили в мясе убитого медведя.

Медведь

На 20-километровом участке леса, где было добыто животное, на год запретили охоту. Как пояснили ИА REGNUM в ветеринарной службе, последний раз паразита в районе находили в 1980-х годах.

В 2021 году карантины по трихинеллезу устанавливали в Чухломском и Судиславском районе. Личинки вредителя были найдены в тушах медведя и барсука. Ограничения по первой территории сняли в августе этого года, карантин в охотничьих угодьях Судиславля закончится в ноябре.

Паразит опасен для животных и человека. Он может поселяться в мышцах, вызывая лихорадку, отеки лица, сильные мышечные боли, кожные высыпания, в отдельных случаях — приводить к истощению и смерти. Чаще всего люди заражаются трихинеллезом, съедая мясо свиньи, дикого кабана, медведя. При этом, полой гарантии обеззараживания не даёт даже термическая обработка. В связи с этим ветеринары просят костромичей не покупать мясо без сопроводительных документов и внимательнее относиться к своему здоровью.