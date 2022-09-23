Чебоксары, 23 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Чуваши вносят изменения в закон об организации перевозок пассажиров. Основное изменение касается возможности организации троллейбусных перевозок как на основании контракта между перевозчиком и органом власти, так и на основании концессионного соглашения. Власти предлагают в рамках транспортной реформы создать единого государственного перевозчика, объединив троллейбусные управления Чебоксар и Новочебоксарска. Однако не все согласны с подобным предложением.

Gs.cap.ru Депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов (ЛДПР)

Депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов (ЛДПР) выступил против законопроекта, предполагающего возможность передачи в концессию троллейбусов. Он высказал опасение, что при худшем развитии ситуации это может привести к распродаже имущества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом народный избранник заявил на сессии парламента при обсуждении транспортного вопроса.

В ходе обсуждения обеспокоенность вызвала возможность передачи троллейбусных перевозок в концессию. Депутат Степанов высказал мнение, что в создании новых перевозчиков нет необходимости и считает, что «не нужно ни о каких концессиях сегодня думать».

«Как возможно создание нового перевозчика, когда в плане потом, возможно, будет концессия? Мы идём к тому, чтобы потратить бюджетные деньги на создание предприятия, наполнить его транспортом, а спустя несколько лет сказать, что это нерентабельно? Чтобы сказать, что проезд мы сильно поднять не можем, люди у нас не выдержат такой нагрузки? Сказать, что давайте-ка мы теперь всё это в концессию отдадим — как тепловые сети, как электрические сети? Очень похоже на план распродажи нашего имущества», — полагает депутат.

По его словам, нужно уже сейчас начать поддерживать перевозчиков, у которых заключены восьмилетние контракты:

«Поэтому только в знак протеста — я не говорю, что этот конкретно закон плохой, но только в знак протеста я против такой постановки вопроса».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируется передать муниципальные управления Чебоксар и Новочебоксарска на республиканский уровень, создав на их основе государственного перевозчика. В рамках транспортной реформы предлагается автобусное сообщение на наиболее проблемном межмуниципальном маршруте Чебоксары — Новочебоксарске заменить на троллейбусные рейсы. Министр транспорта Владимир Осипов полагает, что 200 автобусов могут заменить 80 — 90 троллейбусов.