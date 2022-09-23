Москва, , 12:14 — REGNUM Специалистов ряда высокотехнологических направлений не будут привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщили 23 сентября в Министерстве обороны РФ.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве пояснили, что решение принято для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы РФ.

Не подлежат мобилизационному призыву граждане с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки, которые заняты «в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Всего в Вооружённые силы будет признано порядка 300 тыс. человек.