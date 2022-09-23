Минск, , 12:13 — REGNUM Белоруссия обязательно отреагирует на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 23 сентября его пресс-служба.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в стране регулярно проводятся различные учения, в том числе с участием народного ополчения. Это позволяет людям получать необходимые военные навыки и знать свои обязанности.

«Президент подчеркнул, что в Беларуси будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер опроверг предположения о планируемой частичной мобилизации в стране по примеру России. Слухи об этом — враньё, подчеркнул он.

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