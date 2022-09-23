Якутск, , 12:19 — REGNUM Сотрудник одного из СМИ Якутии, журналист Станислав Софронов призван для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Он обратился к жителям республики с обращением, в котором рассказал о примере своего деда, прошедшего Великую Отечественную войну. Ролик распространяется в соцсетях.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В призывных пунктах настоящие герои — в Якутии поддержали мобилизацию

Станислав Софронов рассказал что его дедушка Иван Захаров закончил войну взятием Берлина и воспитал внука в духе патриотизма и любви к своей Родине.

«Я очень уважаю и люблю своего дедушку, своих родителей, и думаю, что не подведу и исполню свой гражданский долг», — сказал Станислав Софронов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии пытаются понять, почему так много граждан призвали из республики. При этом люди уверены, что якутяне — отличные бойцы, и смогут достойно защищать Родину.