Ярославль, 23 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Одну из ярославских школ оштрафовали на 100 тысяч рублей за поездку в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Школьный автобус

Во время экскурсионной поездки в Москву на автобусе школа нарушила правила организованной перевозки группы детей. В чём именно заключалось нарушение, в службе не сообщили. Речь идёт о статье КоАП «Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

За это сотрудники ГИБДД выписали учреждению штраф в 100 тысяч рублей. Однако администрация школы вовремя не погасила задолженность. Тогда судебные приставы взыскали и исполнительский сбор. В итоге школе пришлось заплатить 110 тысяч рублей.