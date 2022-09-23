Багдад, , 12:43 — REGNUM Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими заявил интервью Al-Iraqiya о том, что его правительству удалось достичь успеха в процессе примирения между Саудовской Аравией и Ираном.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кадими рассказал о посреднической роли, которую Багдад выполняет для организации переговоров между двумя странами. По его словам, в Ираке уже прошли два раунда переговоров, которые позволили достичь определённого успеха.

Аль-Кадими также предложил властям Ирана и Саудовской Аравии вновь использовать иракскую территорию для проведения третьего раунда переговоров, который может привести к возобновлению полноценных дипломатических отношений между странами.