Симферополь, 23 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Сын главы Республики Крым Сергея Аксёнова призван на военную службу. Об этом его отец сообщил 23 сентября журналистам.

Government.ru Сергей Аксёнов

«Закон один для всех, различий нет. Сегодня мой сын был призван. Уже утром выехал в подразделение на территории части. Я горжусь своим сыном», — приводит «Крым 24» слова Сергея Аксёнова.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Первая партия мобилизованных крымчан отправилась к месту военных сборов утром 23 сентября.