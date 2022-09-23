* талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 12:11 — REGNUM В афганской провинции Кандагар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили бывшего сотрудника силовых структур во время обыска в его доме. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Оружие (сс) CWitte

Согласно источникам, Хамидулла, сотрудник службы безопасности при предыдущем правительстве Афганистана, 22 сентября вечером находился в 12-м округе безопасности города Кандагара.

Во время обыска возникла перепалка, в результате которой боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили его.

Ранее при обыске дома Махмуда Ализая, одного из армейских офицеров при предыдущем правительстве, произошёл взрыв, в результате которого погиб один из членов его семьи и трое получили ранения.