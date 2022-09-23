Москва, , 12:11 — REGNUM За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места — они сохраняют трудовой договор и могут вернуться на то же место работы. Однако если с госпредприятиями это право будет гарантировано, с коммерческими ситуация выглядит менее определённой. Об этом 23 сентября заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Там достаточно чётко всё прописано в отношении сохранения рабочих мест, касающегося периода, связанного с прохождением сборов. Но, тем не менее, вопрос, связанный с призывом на военную службу, связанный с частичной мобилизацией, никак не отражён. Процесс, связанный с сохранением рабочего места, наверное, может и будет обсуждаться, когда речь идёт о коммерческих организациях, непосредственно между работником и работодателеям», — заявил Сафонов.

Как ранее пояснял глава Минтруда РФ Антон Котяков, на место мобилизованных предприятия могут брать на работу временных сотрудников — их предупредят, что при возвращении постоянных сотрудников, временные должны будут освободить рабочее место по первому требованию.