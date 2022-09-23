Сидней, Австралия, 23 сентября 2022, 12:18 — REGNUM Облавы полицейских на наркоторговцев в Сиднее привели к арестам по всей Австралии и изъятию наркотиков на сумму более 80 миллионов австралийских долларов (53 млн долларов США). Об этом 23 сентября со ссылкой на данные полиции сообщил телеканал Nine News.

Австралийская полиция
Австралийская полиция
(сс) Nachoman-au

Так, двое мужчин в возрасте 36 и 41 года были арестованы во время рейдов 21 сентября в одном из пригородов Сиднея. В ходе последующих обысков в полиции заявили, что в чемодане и у мужчин было обнаружено 16 кг запрещенных веществ.

36-летнему мужчине было предъявлено обвинение в ввозе товарного количества наркотиков через таможенную границу. 41-летнему мужчине были предъявлены обвинения в ввозе товарного количества наркотиков через границу, использовании огнестрельного оружия для предотвращения законного задержания, а также в нападении на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей.

При задержаниях помимо наркотиков также были изъяты четыре автоматические винтовки.