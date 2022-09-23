Сидней, Австралия, , 12:18 — REGNUM Облавы полицейских на наркоторговцев в Сиднее привели к арестам по всей Австралии и изъятию наркотиков на сумму более 80 миллионов австралийских долларов (53 млн долларов США). Об этом 23 сентября со ссылкой на данные полиции сообщил телеканал Nine News.

Австралийская полиция (сс) Nachoman-au

Так, двое мужчин в возрасте 36 и 41 года были арестованы во время рейдов 21 сентября в одном из пригородов Сиднея. В ходе последующих обысков в полиции заявили, что в чемодане и у мужчин было обнаружено 16 кг запрещенных веществ.

36-летнему мужчине было предъявлено обвинение в ввозе товарного количества наркотиков через таможенную границу. 41-летнему мужчине были предъявлены обвинения в ввозе товарного количества наркотиков через границу, использовании огнестрельного оружия для предотвращения законного задержания, а также в нападении на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей.

При задержаниях помимо наркотиков также были изъяты четыре автоматические винтовки.