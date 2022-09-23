Канберра, 23 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Генеральный директор оператора Optus КеллиБайер Розмарин сообщила 23 сентября на пресс-конференции, что телекоммуникационной компании стало известно о кибератаке, в результате которой были скомпрометированы данные по минимальной оценке девяти миллионов австралийцев, передает телеканал NineNews.

Персональные данные

«Мы решили использовать вас, СМИ. Мы связались со СМИ менее чем через 24 часа после того, как произошла хакерская атака», — сказала Розмарин журналистам.

Розмарин не стала разглашать точное число клиентов, чьи данные были скомпрометированы. По словам Розмарин, при «наихудшем сценарии» могут пострадать до 9,8 млн клиентов Optus.

«Мы использовали эти 24 часа, чтобы прекратить несанкционированный доступ и проверить, нет ли дополнительных уязвимостей», — сказала генеральный директор.

По ее словам, речь идет как о нынешних, так и прошлых клиентах компании.