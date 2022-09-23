Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Большинство участников несанкционированных уличных акций в Петербурге против частичной мобилизации после задержания, по решению судов, получили в качестве наказания административные аресты. Таких насчитывается 90% от общего числа задержанных, сообщил 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о начале частичной мобилизации военнообязанных граждан. Вечером того же дня в Петербурге несколько сотен человек вышли с несогласованными пикетами в центр города.

«На утро 23 сентября в Петербурге большинство участников несогласованной протестной акции уже получили наказания в виде ареста», — отметил собеседник агентства, добавив, что более 310 человек получили наказания в виде административного ареста, в основном — от 10 суток и выше.

«Лишь 10% правонарушителей остались на свободе, но получили штрафы и обязательные работы», — добавил источник, указав, что к концу дня 23 сентября число арестантов увеличится, когда будут рассмотрены дела оставшихся более чем ста правонарушителей.

По данным объединенной пресс-службы судов (ОПС) Петербурга, к вечеру 22 сентября в районные суды поступило 369 материалов административных дел, решения были приняты по 257 из них. Больше всего дел рассматривается в Красногвардейском (69), Василеостровском (62), Петроградском (54), Калининском (50) и Невском (41) районах.