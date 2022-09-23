Ставрополь, , 12:08 — REGNUM Власти Ставропольского края позаботятся о родных и близких мобилизованных на военную службу граждан. Помимо социальных гарантий, которые положены контрактникам от государства, будет оказана поддержка и их семьям. Об этом 22 сентября сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все понимаем, что у уходящих на службу мужчин остаются жёны и дети, пожилые родители, неоконченные дела. Очень важно, чтобы семьи не столкнулись с материальными или бытовыми трудностями, пока их защитники выполняют свой долг перед Родиной», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Владимиров обязал глав территорий «поименно знать призванных земляков, лично оказывать помощь их близким». Это вопрос крайне важный, отметил глава Ставрополья, так как служить легче, когда воины будут знать, что у них дома все в порядке.