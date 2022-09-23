Ставрополь, 23 сентября 2022, 12:08 — REGNUM Власти Ставропольского края позаботятся о родных и близких мобилизованных на военную службу граждан. Помимо социальных гарантий, которые положены контрактникам от государства, будет оказана поддержка и их семьям. Об этом 22 сентября сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Владимиров обязал глав территорий «поименно знать призванных земляков, лично оказывать помощь их близким». Это вопрос крайне важный, отметил глава Ставрополья, так как служить легче, когда воины будут знать, что у них дома все в порядке.