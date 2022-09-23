Томск, , 12:08 — REGNUM Власти Томской области назвали фейковыми списки якобы военнообязанных жителей, которые распространяются в телеграмм-каналах и мессенджерах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мессенджеры Microsiervos

В распространяемых списках значатся фамилии умерших, отбывающих наказание, освобождённых от призыва по болезни, женщины с мужскими отчествами и так далее.

«Для получения достоверной информации о частичной мобилизации необходимо пользоваться только официальными источниками. Единый федеральный номер 122», — отметили в администрации.

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