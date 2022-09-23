Москва, 23 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Категории граждан РФ, которые не подпадут под ранее объявленную частичную мобилизацию, уточнили 23 сентября в Минобороны России.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о не привлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в это число войдут работники аккредитованных организаций, осуществляющие деятельность в области информационных технологий и задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры.

Кроме того, отмечается, что в это число также вошли работники российских операторов связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации.

Помимо того, указывается, что не будут привлекаться на военную службу работники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лиц, являющихся учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного СМИ и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции СМИ.

При этом добавляется, что также в это число войдут сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью и наличное денежное обращение.

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за жителями Хабаровского края, призванными на военную службу по частичной мобилизации, будут сохранены рабочие места.